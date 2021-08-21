Минюст внес в список иноагентов объединение журналистов «Четвертый сектор»

По данным ведомства, пермская региональная общественная организация поддержки и развития медиа-проектов «Четвертый сектор» получала финансирование от филиала Фонда Фридриха Науманна за свободу ( Германия ) в России , а также от фонда PRO NOVA (Молдавия).

В реестре Минюста сказано, что «Четвертый сектор» занимался политической деятельностью, целью которой было «оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия».