В Подмосковье судья уснул на процессе и попал на видео

В Подмосковье спящего судью сняли на видео и обвинили в том, что он проспал весь процесс по делу о миллиарде рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Ногинском городском суде. На ролике, оказавшемся в соцсетях, видно, что мужчина спит, положив голову на стол.

Участники заседания утверждают, что 52-летний судья проспал весь процесс. Это не помешало ему вынести решение по гражданскому делу, где истец просил взыскать с ответчика миллиард рублей.

Дело касалось рейдерского захвата. Злоумышленники вынуждали людей подписывать договоры о займе на своих условиях.