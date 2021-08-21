В Подмосковье судья уснул на процессе и попал на видео

В Подмосковье спящего судью сняли на видео и обвинили в том, что он проспал весь процесс по делу о миллиарде рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в Ногинском городском суде. На ролике, оказавшемся в соцсетях, видно, что мужчина спит, положив голову на стол.
Участники заседания утверждают, что 52-летний судья проспал весь процесс. Это не помешало ему вынести решение по гражданскому делу, где истец просил взыскать с ответчика миллиард рублей.
Дело касалось рейдерского захвата. Злоумышленники вынуждали людей подписывать договоры о займе на своих условиях.
Это не первый подобный случай в России. Три года назад сообщалось, что в Еврейской автономной области судья лишился работы из-за того, что проспал несколько заседаний. Региональная квалификационная коллегия судей заявила, что «недостойное поведение при отправлении правосудия» судья проявил в ходе рассмотрения дела о присвоении и растрате в 2016 году.