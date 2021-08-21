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Задержаны все сбежавшие из бурятской психбольницы пациенты

Ювелина Бернст
58 минут назад

Всех сбежавших из республиканского психоневрологического диспансера в Бурятии задержали. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на главу региона Алексея Цыденова.

Задержаны все сбежавшие из бурятской психбольницы пациенты
Фото: РамблерРамблер

По его словам, задержаны все семеро беглецов.

Побег был совершен 21 августа из психоневрологического диспансера в Заиграевском районе, где принудительно лечат осужденных. По данным СК, беглецы воспользовались тем, что другие пациенты устроили массовые беспорядки.

При побеге злоумышленники ранили санитара. В Улан-Удэ и восьми районах Бурятии был объявлен план "Сирена", предусматривающий задержание особо опасных преступников.

Происшествия,Республика Бурятия,
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