Задержаны все сбежавшие из бурятской психбольницы пациенты

Всех сбежавших из республиканского психоневрологического диспансера в Бурятии задержали. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на главу региона Алексея Цыденова.

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По его словам, задержаны все семеро беглецов.

Побег был совершен 21 августа из психоневрологического диспансера в Заиграевском районе, где принудительно лечат осужденных. По данным СК, беглецы воспользовались тем, что другие пациенты устроили массовые беспорядки.