Задержаны все сбежавшие из бурятской психбольницы пациенты

Всех сбежавших из республиканского психоневрологического диспансера в Бурятии задержали. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на главу региона Алексея Цыденова.
По его словам, задержаны все семеро беглецов.
Побег был совершен 21 августа из психоневрологического диспансера в Заиграевском районе, где принудительно лечат осужденных. По данным СК, беглецы воспользовались тем, что другие пациенты устроили массовые беспорядки.
При побеге злоумышленники ранили санитара. В Улан-Удэ и восьми районах Бурятии был объявлен план "Сирена", предусматривающий задержание особо опасных преступников.