Момент бегства пациентов из бурятской психбольницы попал на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент бегства уголовников из специализированного психдиспансера для осужденных в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии. Кадры побега публикует Telegram-канал 112.

Видеоролик, смонтированный из двух фрагментов очень плохого качества, демонстрирует, как группа людей перелезает через забор учреждения, где они содержались, и скрываются. Также из ролика видно, как двое людей быстрым шагом следуют вдоль какого-то забора по улице.

Трое беглецов - Жаргал Муханаев, Александр Абрахмов и Александр Расов - уже задержаны.

На свободе пока остаются еще четверо пациентов спецучреждения: Булат Лубсанов (22 года, статья – «вымогательство»), Василий Поспелов (осужден за кражу, 38 лет), Аламжи Аюшеев, (осужден за кражу, 32 года), Валерий Найпак, (осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 39 лет).

«По предварительным данным, около полудня 21 августа в одном из блоков психоневрологического диспансера, расположенном на втором этаже здания, пациенты начали массовые беспорядки. Пользуясь тем, что санитары были отвлечены, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и совершили побег», - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка СК России.

Правоохранители продолжают поиски сбежавших уголовников. СК проводит «проверочные мероприятия».