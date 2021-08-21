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Прохожие остановили неадекватную мать с детьми.Видео

Александр Кузьмин
34 минуты назад

Под Симферополем прохожие остановили неадекватную мать с тремя детьми. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем". Произошедшее сняли на видео очевидцы.

Один из очевидцев рассказал «Подъёму», что заметил пьяную женщину в Гвардейском районе и вместе со знакомыми попытался вразумить ее. В это время ее муж находился где-то поблизости, а сама женщина «потеряла» младшую дочь. Старший мальчик плакал и просил прохожих не отдавать его в опеку. Позже в происходящее вмешался полицейский, который шел со смены, однако его нетрезвая мать также обматерила.

Происшествия,Общество,Видео,Симферополь,
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