Прохожие остановили неадекватную мать с детьми.Видео

Один из очевидцев рассказал «Подъёму», что заметил пьяную женщину в Гвардейском районе и вместе со знакомыми попытался вразумить ее. В это время ее муж находился где-то поблизости, а сама женщина «потеряла» младшую дочь. Старший мальчик плакал и просил прохожих не отдавать его в опеку. Позже в происходящее вмешался полицейский, который шел со смены, однако его нетрезвая мать также обматерила.