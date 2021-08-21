Перед побегом пациенты бурятской психбольницы разгромили учреждение

Стали известны подробности массового побега осужденных из психбольницы в Бурятии.

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По данным Telegram-канала Life Shot, пациенты-осуждённые устроили бунт, вернувшись с прогулки. Перед обедом 60 человек построили и начали досматривать (это стандартная процедура). Внезапно один из пациентов бросился к окну, разбил его, схватил осколок и напал на санитара.

Остальные 59 психбольных поддержали зачинщика, начав беспорядки. Они крушили мебель в помещении, разбивали окна и выламывали решётки.

Семь пациентов действовали группой. Они выбросили на улицу матрас, связали несколько простыней и спустились вниз.

Персонал психдиспансера физически не мог предотвратить массовые беспорядки: бунтовщикам противостояло всего три санитара. Рядом с ними находились буфетчица и заведующий медучреждением.

Через полчаса после побега в полицию позвонил сторож школы-интерната, которая находится рядом с психдиспансером. Он сообщил, что несколько людей в больничной форме перепрыгнули через забор и побежали в сторону местной котельной.

Ранее бурятский Минздрав рассказал, что серьезно пострадавших в ходе бунта нет. Поверхностные раны осколками стекла получил санитар, но в госпитализации он не нуждается.