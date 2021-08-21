Перед побегом пациенты бурятской психбольницы разгромили учреждение

По данным Telegram-канала Life Shot, пациенты-осуждённые устроили бунт, вернувшись с прогулки. Перед обедом 60 человек построили и начали досматривать (это стандартная процедура). Внезапно один из пациентов бросился к окну, разбил его, схватил осколок и напал на санитара.
Остальные 59 психбольных поддержали зачинщика, начав беспорядки. Они крушили мебель в помещении, разбивали окна и выламывали решётки.
Семь пациентов действовали группой. Они выбросили на улицу матрас, связали несколько простыней и спустились вниз.
Персонал психдиспансера физически не мог предотвратить массовые беспорядки: бунтовщикам противостояло всего три санитара. Рядом с ними находились буфетчица и заведующий медучреждением.
Через полчаса после побега в полицию позвонил сторож школы-интерната, которая находится рядом с психдиспансером. Он сообщил, что несколько людей в больничной форме перепрыгнули через забор и побежали в сторону местной котельной.
Ранее бурятский Минздрав рассказал, что серьезно пострадавших в ходе бунта нет. Поверхностные раны осколками стекла получил санитар, но в госпитализации он не нуждается.
21 августа из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии сбежали семь пациентов, которые проходили принудительное лечение осужденные. Всего в отделении находилось 59 человек.