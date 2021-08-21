Двое из семи сбежавших пациентов бурятской психбольницы задержаны

Двое сбежавших пациентов Республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии задержаны. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Рамблер Рамблер

Жаргал Муханаев и Александр Абрахмов, ранее сбежавшие из психдиспансера для осужденных в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии, задержаны в районе улицы Русино этого населенного пункта.

На свободе пока остаются еще пять беглецов: Александр Расов (осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 34 года), Булат Лубсанов (22 года, статья – «вымогательство»), Василий Поспелов (осужден за кражу, 38 лет), Аламжи Аюшеев, (осужден за кражу, 32 года), Валерий Найпак, (осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 39 лет).

В региональном Минздраве рассказал, что состояние здоровья санитара заведения, на которого напали беглецы, не вызывает опасений. У него диагностированы поверхностные раны осколками стекла.

«Ему оказана первая медицинская помощь, в госпитализации не нуждается», - сообщается в Instagram ведомства.