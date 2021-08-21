В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Двое из семи сбежавших пациентов бурятской психбольницы задержаны

Елена Прошина
1 час назад

Двое сбежавших пациентов Республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии задержаны. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Двое из семи сбежавших пациентов бурятской психбольницы задержаны
Фото: РамблерРамблер

Жаргал Муханаев и Александр Абрахмов, ранее сбежавшие из психдиспансера для осужденных в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии, задержаны в районе улицы Русино этого населенного пункта.

На свободе пока остаются еще пять беглецов: Александр Расов (осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 34 года), Булат Лубсанов (22 года, статья – «вымогательство»), Василий Поспелов (осужден за кражу, 38 лет), Аламжи Аюшеев, (осужден за кражу, 32 года), Валерий Найпак, (осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 39 лет).

В региональном Минздраве рассказал, что состояние здоровья санитара заведения, на которого напали беглецы, не вызывает опасений. У него диагностированы поверхностные раны осколками стекла.

«Ему оказана первая медицинская помощь, в госпитализации не нуждается», - сообщается в Instagram ведомства.

21 августа из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии сбежали семеро пациентов, которые проходили принудительное лечение как осужденные. Всего в отделении было 59 пациентов.

Происшествия,Минздрав РФ,Республика Бурятия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители