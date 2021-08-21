Раскрыты детали о сбежавших из психбольницы в Бурятии

Обнародованы данные о личностях осужденных, совершивших побег из психиатрического учреждения в Бурятии. Об этом сообщает LIFE SHOT.

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В списке беглецов из психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района значатся: Александр Абрахимов, (41 год, инвалид 2-й группы), Жаргал Муханаев (осужден за кражу, 39 лет), Александр Расов (осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 34 года), Булат Лубсанов (осужден за вымогательство, 22 года), Василий Поспелов (осужден за кражу, 38 лет), Аламжи Аюшеев, (осужден за кражу, 32 года), Валерий Найпак, (осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 39 лет).

Ранее сообщалось, что во время бунта в психоневрологическом учреждении для заключенных произошел побег части «контингента». Беглецы напали на дежурного санитара и избили его.