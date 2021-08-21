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Группа опасных осужденных сбежала из психбольницы в Бурятии

Майк Габриелян
1 час назад

Из психбольницы в Бурятии сбежала группа опасных осужденных. По разным данным, 5 или 7 пациентов устроили беспорядки, ранили санитара и покинули здание. На место выдвинулись СОБР и ОМОН. О массовом побеге сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов.

Группа опасных осужденных сбежала из психбольницы в Бурятии
Фото: ТАССТАСС

«Произошёл побег из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни, где проходят принудительное лечение осужденные. Предварительно сбежало пять человек », – написал Цыденов.

Он отметил, что беглецов будут искать с помощью бойцов СОБР и ОМОН.

Местное население предупредили об опасности и попросили следить за детьми.

По данным Telegram-канала 112, сбежали семь человек. Пациенты диспансера устроили беспорядки и ранили осколком стекла 61-летнего санитара Николая Тешелева.

У пострадавшего порез скулы.

Всего в отделении психоневрологического диспансера в Новой Бряни находилось 60 пациентов.

У всех беглецов диагностированы серьезные психические расстройства.

Происшествия,Алексей Цыденов,Республика Бурятия,
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