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СК показал видео с найденной после четырех дней поисков девочкой

Елена Прошина
22 минуты назад

Следственный комитет России опубликовал видео со спасенной 1,5-годовалой девочкой, которая почти четверо суток провела лесу в Смоленской области.

СК показал видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
Фото: ТАССТАСС

На кадрах видно, как ребенка отдают матери. В машине скорой помощи, на руках у мамы, девочка с аппетитом кушает и пьет.

Малолетняя девочка пропала из дома в Темкинском районе утром 17 августа. В поисках участвовали около 400 человек: полицейские, военные и волонтеры. СК возбудил уголовное дело об убийстве по факту исчезновения ребенка.

На четвертый день девочку нашли в четырех километрах от дома. Она находилась в сознании и сама подала голос. Выяснилось, что ребенок забрел в бурелом и две ночи он провел под ливнем. Девочка оказалась истощена, ее искусали насекомые.

Происшествия,СКР,
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