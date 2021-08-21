СК показал видео с найденной после четырех дней поисков девочкой

Следственный комитет России опубликовал видео со спасенной 1,5-годовалой девочкой, которая почти четверо суток провела лесу в Смоленской области.

Фото: ТАСС ТАСС

На кадрах видно, как ребенка отдают матери. В машине скорой помощи, на руках у мамы, девочка с аппетитом кушает и пьет.

Малолетняя девочка пропала из дома в Темкинском районе утром 17 августа. В поисках участвовали около 400 человек: полицейские, военные и волонтеры. СК возбудил уголовное дело об убийстве по факту исчезновения ребенка.