В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Появилось видео с найденной в лесу под Смоленском девочкой

Александр Кузьмин
32 минуты назад

Следственный комитет России обнародовал видео с найденной в Смоленской области полуторагодовалой девочкой, которая провела в лесу четыре дня и выжила, ролик появился на официальном YouTube-канале ведомства.

На выложенных кадрах найденного ребенка передают матери, которая вместе с ним садится в машину скорой помощи. Медики кормят девочку кашей, а также дают попить воды.

Об исчезновении жительницы Смоленской области стало известно во вторник, 17 августа. Утром девочка вышла из дома на территории Шелукова урочища Темкинского района под Смоленском и исчезла. Недалеко от дома есть лес и водоемы. Правоохранительные органы опасались, что ребенок погиб. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство» и организованы масштабные поиски.

Происшествия,Общество,Видео,СКР,МВД,Смоленская Область,Смоленск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители