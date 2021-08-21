Застрелившего ветерана в Капитолии полицейского оправдали

Сотрудник полиции, который во время беспорядков в Капитолии 6 января этого года застрелил ветерана Военно-воздушных сил США Эшли Бэббитт, был оправдан.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на документ полиции Капитолия.

"Никакие дальнейшие действия не будут предприниматься в этом вопросе", - уточнили в документе командующего подразделением полиции.

Дело о смерти американки Эшли Бэббитт в апреле закрыл минюст Соединенных Штатов. При этом оснований для уголовного преследования стрелявшего не нашлось.

Ветеран ВВС США Эшли Бэббитт была ранена сотрудником полиции Капитолия. Инцидент произошел в ходе январских беспорядков. Женщина хотела попасть через разбитое стекло в двери внутри здания конгресса в один из коридоров.