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Застрелившего ветерана в Капитолии полицейского оправдали

Газета.Ruиещё 1
21 минуту назад

Сотрудник полиции, который во время беспорядков в Капитолии 6 января этого года застрелил ветерана Военно-воздушных сил США Эшли Бэббитт, был оправдан.

Застрелившего ветерана в Капитолии полицейского оправдали
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на документ полиции Капитолия.

"Никакие дальнейшие действия не будут предприниматься в этом вопросе", - уточнили в документе командующего подразделением полиции.

Дело о смерти американки Эшли Бэббитт в апреле закрыл минюст Соединенных Штатов. При этом оснований для уголовного преследования стрелявшего не нашлось.

Ветеран ВВС США Эшли Бэббитт была ранена сотрудником полиции Капитолия. Инцидент произошел в ходе январских беспорядков. Женщина хотела попасть через разбитое стекло в двери внутри здания конгресса в один из коридоров.

В конце февраля стало известно, что полиция Капитолия опасалась штурма во время первого выступления Джо Байдена.

Происшествия,Эшли Бэббитт,Джозеф Байден,Минюст РФ,Соединенные Штаты,
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