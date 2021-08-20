Россиянин похитил и убил знакомого из-за 500 рублей

Житель Свердловской области предстанет перед судом за похищение и убийство мужчины, который задолжал ему 500 рублей. Об этом ТАСС сообщил представитель областного управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

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27-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений по части 2 статье 126 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и статье 105 («Убийство, сопряженное с похищением человека») УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый вместе с соучастником похитил молодого человека, чтобы выбить из него долг в размере 500 рублей. Они вывезли его в лес, избили и заставили копать себе яму, угрожая убийством. В результате похитители приняли решение убить должника, чтобы он не сообщил о случившемся в полицию.

Как рассказали в пресс-службе управления МВД России по Свердловской области, после пропажи молодого человека его мать обратилась в полицию. Правоохранители провели поисковые мероприятия.