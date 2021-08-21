В Пакистане взорвали автомобиль с гражданами Китая

По меньшей мере двое человек погибли в результате взрыва автомобиля в пакистанском городе Гвадар (провинция Белуджистан) 20 августа .Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

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По информации агентства, в автомобиле находились граждане Китая. Еще трое человек, ехавших в транспортном средстве, получили ранения.