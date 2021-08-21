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В Пакистане взорвали автомобиль с гражданами Китая

ИА Regnumиещё 1
25 минут назад

По меньшей мере двое человек погибли в результате взрыва автомобиля в пакистанском городе Гвадар (провинция Белуджистан) 20 августа .Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

В Пакистане взорвали автомобиль с гражданами Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации агентства, в автомобиле находились граждане Китая. Еще трое человек, ехавших в транспортном средстве, получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в пакистанской провинции Пенджаб по меньшей мере три человека погибли и еще 50 получили ранения при взрыве во время шиитской траурной церемонии.

Происшествия,Гвадар,Пакистан,Китай,
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