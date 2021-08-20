Две россиянки погибли в Гоа

"Генеральное консульство России в Мумбаи получило информацию об этих двух трагических случаях от российской волонтерской организации Goa Help, действующей в этом индийском штате. На нас также вышла мать одной из погибших. В настоящее время генконсульство предпринимает все необходимые меры для получения официальной информации от гоанских правоохранительных органов. В этих целях также задействовали нашего почетного консула в Гоа", - сказал российским журналистам Калеущенко.