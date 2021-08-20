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Две россиянки обнаружены в Гоа мертвыми в съемных квартирах

Елена Прошина
31 минуту назад

Две россиянки обнаружены мертвыми в съемных квартирах в индийском штате Гоа за минувшие сутки. По данным полиции, обе смерти являются насильственными, но никак не связаны друг с другом. Об этом сообщает ТАСС.

Две россиянки погибли в Гоа
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Индийское интернет-издание Lokmat, на который ссылается ТАСС, сообщили, что одна из погибших - 24-летняя Александра - была найдена повешенной, а 34-летняя Екатерина найдена мертвой в съемном доме. По мнению полиции, обе смерти носили насильственный характер, правоохранительные органы начали расследование гибели россиянок.

В свою очередь атташе генконсульства России в Мумбаи Олег Калеущенко сообщил, что в дипмиссии знают о гибели гражданок России.

"Генеральное консульство России в Мумбаи получило информацию об этих двух трагических случаях от российской волонтерской организации Goa Help, действующей в этом индийском штате. На нас также вышла мать одной из погибших. В настоящее время генконсульство предпринимает все необходимые меры для получения официальной информации от гоанских правоохранительных органов. В этих целях также задействовали нашего почетного консула в Гоа", - сказал российским журналистам Калеущенко.

Он сообщил, что диппредставительство готово оказать родственникам всю необходимую помощь в выяснении обстоятельств гибели девушек и оформлении документов.

Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Гоа,
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