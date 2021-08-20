Отозвалась на голос: Потерявшуюся под Смоленском девочку нашли

В Смоленской области годовалую девочку нашли после трех суток поисков живой в четырех километрах от дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Фото: ТК 112 ТК 112

Малышку, которая 17 августа ушла из дома в Смоленской области, искали трое суток военные, сотрудники правоохранительных органов, МЧС, поисковые отряды и местные жители.

«Сегодня днем девочка обнаружена поисковиками в лесном массиве на расстоянии около 4 км от места жительства семьи. Девочка находилась в сознании и сама отозвалась на голос», - сообщили в пресс-службе.

Там рассказали, что на теле ребенка есть следы от укусов насекомых, девочке оказывают медицинскую помощь.