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Отозвалась на голос: Потерявшуюся под Смоленском девочку нашли

Елена Прошина
23 минуты назад

В Смоленской области годовалую девочку нашли после трех суток поисков живой в четырех километрах от дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Отозвалась на голос: Потерявшуюся под Смоленском девочку нашли
Фото: ТК 112ТК 112

Малышку, которая 17 августа ушла из дома в Смоленской области, искали трое суток военные, сотрудники правоохранительных органов, МЧС, поисковые отряды и местные жители.

«Сегодня днем девочка обнаружена поисковиками в лесном массиве на расстоянии около 4 км от места жительства семьи. Девочка находилась в сознании и сама отозвалась на голос», - сообщили в пресс-службе.

Там рассказали, что на теле ребенка есть следы от укусов насекомых, девочке оказывают медицинскую помощь.

В СК напомнили, что ранее было возбуждено уголовное деле по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), расследование которого продолжается.

Происшествия,МЧС,МВД,Смоленская Область,Смоленск,
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