Вода подступает: жителей Кубани призвали подготовиться к эвакуации

Глава Крымского района Кубани Сергей Лесь сообщил населению о подступлении воды, а также заявил, что гражданам следует собрать все необходимое для эвакуации.

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"Уважаемые жители Крымска и Крымского района! В город идет вода! Срочно соберите вещи первой необходимости, продумайте пути для эвакуации, поднимитесь на возвышенность!" — написал Лесь в своем Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, в Крымске и четырех населенных пунктах Крымского района ввели режим чрезвычайной ситуации вследствие угрозы подтоплений, об этом также написал глава района Сергей Лесь.

"В Крымском районе локально ввели режим ЧС: город Крымск, Нижнебаканское, Пригородное, Южное и Мерчанское сельские поселения", —уточнял Лесь в своем Телеграм-канале..

При этом глава района не исключил того, что будут отключены свет, вода и газ. Кроме этого, Лесь призвал людей предупредить об угрозе подтоплений родных и быть готовыми к эвакуации, а конкретно, собрать документы, запасы продуктов питания и воды и зарядить телефоны.

До этого сообщалось, что режим ЧС был введен в 14 населенных пунктах Краснодарского края по причине непогоды.