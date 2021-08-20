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Вода подступает: жителей Кубани призвали подготовиться к эвакуации

Анна Безрукова
55 минут назад

Глава Крымского района Кубани Сергей Лесь сообщил населению о подступлении воды, а также заявил, что гражданам следует собрать все необходимое для эвакуации.

Вода подступает: жителей Кубани призвали подготовиться к эвакуации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Уважаемые жители Крымска и Крымского района! В город идет вода! Срочно соберите вещи первой необходимости, продумайте пути для эвакуации, поднимитесь на возвышенность!" — написал Лесь в своем Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, в Крымске и четырех населенных пунктах Крымского района ввели режим чрезвычайной ситуации вследствие угрозы подтоплений, об этом также написал глава района Сергей Лесь.

"В Крымском районе локально ввели режим ЧС: город Крымск, Нижнебаканское, Пригородное, Южное и Мерчанское сельские поселения", —уточнял Лесь в своем Телеграм-канале..

При этом глава района не исключил того, что будут отключены свет, вода и газ. Кроме этого, Лесь призвал людей предупредить об угрозе подтоплений родных и быть готовыми к эвакуации, а конкретно, собрать документы, запасы продуктов питания и воды и зарядить телефоны.

До этого сообщалось, что режим ЧС был введен в 14 населенных пунктах Краснодарского края по причине непогоды.

"В 14 муниципальных образованиях ввели режим ЧС. Для усиления группировок в Анапу, Крымск и Темрюк выехали оперативные группы, аэромобильная группировка и сводный отряд Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", — отмечалось в сообщении регионального ГУ МЧС РФ в прошедшую субботу.

Происшествия,Сергей Лесь,МЧС,Крымск,
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