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Чернокожий мужчина с ножом кидался на людей в Москве. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Москве неадекватный чернокожий мужчина напал с ножом на водителя автобуса. А когда на место происшествия приехали стражи правопорядка разделся догола и отказывался сдаться в руки правоохранителей. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в столичном районе Выхино-Жулебино. На кадрах запечатлено, как полицейские требуют у нарушителя бросить нож. В какой-то момент мужчина начинает вести себя агрессивно, и тогда сотрудникам полиции после нескольких предупредительных выстрелов в воздух пришлось стрелять ему по ногам. Но и это не остановило гостя столицы, на глазах у окружающих он начал раздеваться.

В итоге после приезда подкрепления мужчину задержали и тут же на скорой отправили медучреждение.

Происшествия,Новости Москвы,Криминал,Видео,
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