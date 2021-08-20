В Москве неадекватный чернокожий мужчина напал с ножом на водителя автобуса. А когда на место происшествия приехали стражи правопорядка разделся догола и отказывался сдаться в руки правоохранителей. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в столичном районе Выхино-Жулебино. На кадрах запечатлено, как полицейские требуют у нарушителя бросить нож. В какой-то момент мужчина начинает вести себя агрессивно, и тогда сотрудникам полиции после нескольких предупредительных выстрелов в воздух пришлось стрелять ему по ногам. Но и это не остановило гостя столицы, на глазах у окружающих он начал раздеваться.