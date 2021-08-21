Тела погибших туристов на Камчатке доставлены в поселок

В МЧС РФ сообщили о завершении операции по эвакуации тел двух туристов, которые погибли на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, сообщили в региональном управлении МЧС.

Фото: Алексей Куденко РИА Новости Алексей Куденко РИА Новости

«Оба тела эвакуированы. Применялся вертолет, работали спасатели», - сообщили «Звезде» в ведомстве.

Двое погибших мужчин совершали восхождение в составе группы, 17 августа. Однако высоте около 4100-4200 метров оступились при спуске с ледника и упали в обрыв.