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Появилось видео с места убийства человека сатанистами из Москвы

Александр Кузьмин
47 минут назад

Следственный комитет России установил еще двух причастных к совершенному в 2016 году ритуальному убийству человека в лесном массиве в Карелии. Ведомство обнародовало видео с места преступления.

Напомним, уголовное дело возбуждено в отношении Ольги Большаковой и Андрея Трегубенко. Супруги из Москвы увлекались сатанинскими изотерическими идеями. Во время задержания полицейскими по подозрению в распространении наркотиков они признались в совершении убийств, расчленении, а также каннибализме.

Позднее следствие выяснило, что Большакова и Трегубенко вступили в преступный сговор с Александром Перевозчиковым-Хмурым и Татьяной Перевозчиковой–Хмурой, а также нашли мужчину, который впоследствии стал их жертвой.

«Татьяна и Александр Перевозчиковы–Хмурые задержаны, им предъявлено обвинение в совершении убийства. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. По решению суда, основанному на ходатайстве следователя СК России, Большакова и Трегубенко были заключены под стражу ранее», – отмечается в сообщении ведомства.

Происшествия,Криминал,Видео,Ольга Большакова,СКР,Республика Карелия,Москва,
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