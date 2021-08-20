Появились подробности убийства 8-летней школьницы из Тюмени

Стали известны подробности гибели 8-летней Насти Муравьевой в Тюмени. В настоящее время в деле об убийстве второклассницы подозреваемые отсутствуют. Сейчас следователями рассматриваются все версии, сообщает Телеграм-канал «112».

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Также не исключается, что в Тюмени орудует серийный маньяк. В городе за последнее 20-летие бесследно исчезло шестеро детей, об их судьбах до настоящего времени ничего неизвестно. В расследовании принимает участие московский следователь Евгений Карчевский, получивший известность после поимки ангарского маньяка Михаила Попкова.

Как ранее сообщало РИА Новости, тело ребенка обнаружили приблизительно в двух километрах от дома. Так, девочка исчезла на улице Судостроителей, а останки были найдены рядом с Лесобазой — недалеко от заправки на улице Домостроителей.

Но есть в этом преступлении важный момент: Настя Муравьева стала не первой жертвой, пропавшей при схожих обстоятельствах в Тюменской области. На это обратил внимание руководитель Тюменской региональной общественной организации "За безопасное детство" Андрей Крамарский.

Он напомнил, что 12 лет назад бесследно пропала 12-летняя школьница.

"Дети пропадают посреди белого дня, - отметил собеседник "Пятого канала". - Они как будто испаряются в воздухе, причем безо всяких следов".

Андрей Крамарский также не исключил, что уже имеет место "серия" таких преступлений. Он считает, что есть "множество моментов", которые дают повод так думать.