Появились подробности убийства 8-летней школьницы из Тюмени

Стали известны подробности гибели 8-летней Насти Муравьевой в Тюмени. В настоящее время в деле об убийстве второклассницы подозреваемые отсутствуют. Сейчас следователями рассматриваются все версии, сообщает Телеграм-канал «112».
Также не исключается, что в Тюмени орудует серийный маньяк. В городе за последнее 20-летие бесследно исчезло шестеро детей, об их судьбах до настоящего времени ничего неизвестно. В расследовании принимает участие московский следователь Евгений Карчевский, получивший известность после поимки ангарского маньяка Михаила Попкова.
Как ранее сообщало РИА Новости, тело ребенка обнаружили приблизительно в двух километрах от дома. Так, девочка исчезла на улице Судостроителей, а останки были найдены рядом с Лесобазой — недалеко от заправки на улице Домостроителей.
Но есть в этом преступлении важный момент: Настя Муравьева стала не первой жертвой, пропавшей при схожих обстоятельствах в Тюменской области. На это обратил внимание руководитель Тюменской региональной общественной организации "За безопасное детство" Андрей Крамарский.
Он напомнил, что 12 лет назад бесследно пропала 12-летняя школьница.
"Дети пропадают посреди белого дня, - отметил собеседник "Пятого канала". - Они как будто испаряются в воздухе, причем безо всяких следов".
Андрей Крамарский также не исключил, что уже имеет место "серия" таких преступлений. Он считает, что есть "множество моментов", которые дают повод так думать.
Также ранее сообщалось, что по делу Насти Муравьевой следователи не исключают версию того, что школьница могла оказаться в руках педофила, который проживал с ней в одном доме.