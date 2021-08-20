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Дебошир с пистолетом напал на охранника магазина. Видео

Александр Кузьмин
28 минут назад

В Лесосибирске мужчина с пистолетом напал на охранника магазина. Дебошира удалось обезоружить, его удерживали до приезда полиции. Видео инцидента появилось в сообществе «ЧП Лесосибирск» во «ВКонтакте».

Как уточняется, 19 августа местный житель явился в торговую точку Лесосибирска с предметом, похожим на пистолет. В ходе конфликта с работником заведения, возникшим на почве личных неприязненных отношений, он продемонстрировал его своему оппоненту. В итоге мужчину скрутили, после чего он был задержан стражами правопорядка.

Происшествия,Криминал,Видео,Лесосибирск,
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