В Лесосибирске мужчина с пистолетом напал на охранника магазина. Дебошира удалось обезоружить, его удерживали до приезда полиции. Видео инцидента появилось в сообществе «ЧП Лесосибирск» во «ВКонтакте».

Как уточняется, 19 августа местный житель явился в торговую точку Лесосибирска с предметом, похожим на пистолет. В ходе конфликта с работником заведения, возникшим на почве личных неприязненных отношений, он продемонстрировал его своему оппоненту. В итоге мужчину скрутили, после чего он был задержан стражами правопорядка.