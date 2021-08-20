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Разбой в московском магазине попал на видео

Александр Кузьмин
50 минут назад

На северо-востоке Москвы полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении. Мужчина намеривался вынести из магазина, расположенного на Енисейской улице, средства гигиены. Когда его попытался остановить охранник, тот вместе со своим знакомым оказал ему серьезное сопротивление.

МВД России обнародовало запись инцидента, снятого камерой видеонаблюдения. На ней видна потасовка в торговой точке. После того как злоумышленники покинули помещение супермаркета, на улице один из них достал пистолет и направил его в сторону сотрудников магазина.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой», подозреваемые заключены под стражу, говорится в сообщении ГУ МВД России по городу Москве.

Происшествия,Криминал,Видео,МВД,Москва,
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