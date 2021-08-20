Разбой в московском магазине попал на видео

На северо-востоке Москвы полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении. Мужчина намеривался вынести из магазина, расположенного на Енисейской улице, средства гигиены. Когда его попытался остановить охранник, тот вместе со своим знакомым оказал ему серьезное сопротивление.

МВД России обнародовало запись инцидента, снятого камерой видеонаблюдения. На ней видна потасовка в торговой точке. После того как злоумышленники покинули помещение супермаркета, на улице один из них достал пистолет и направил его в сторону сотрудников магазина.