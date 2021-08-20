В Омске местный житель наказал водителя автомобиля, который остановился на пешеходном переходе. Видео инцидента публикует Telegram-канал Life SHOT. На кадрах видно, как мужчина прошелся по капоту машины, преградившей путь пешеходам на «зебре».

На пешеходном переходе города Омска люди были вынуждены обходить притормозившее на нем транспортное средство. Один из них не стал мириться с нарушением и решил наказать автохама: он залез на машину. Однако, спускаясь с нее, он упал на асфальт. Как уточняет канал, мужчина, вероятнее всего, был в состоянии алкогольного опьянения.