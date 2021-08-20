В Башкирии из-за сильных пожаров стали образовываться огненные смерчи. Необычное природное явление запечатлели на камеру очевидцы. На кадрах видно, как сразу несколько столбов пыли и горящего пламени поднимаются от земли.
Ранее ГУ МЧС по Республике Башкортостан сообщало, что в Хайбуллинском районе был зафиксирован 1 очаг лесного пожара на площади 1,3 гектара.
«Продолжают действовать 8 очагов лесных пожаров в Белорецком, Кушнаренковском, Бурзянском, Благоварском, Баймакском и Хайбуллинском районах на общей площади 251 гектар. Из них уже локализованы 4 очага лесных пожаров на общей площади 118 гектар», – отметили в ведомстве.