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Огненные смерчи в Башкирии сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Башкирии из-за сильных пожаров стали образовываться огненные смерчи. Необычное природное явление запечатлели на камеру очевидцы. На кадрах видно, как сразу несколько столбов пыли и горящего пламени поднимаются от земли.

Ранее ГУ МЧС по Республике Башкортостан сообщало, что в Хайбуллинском районе был зафиксирован 1 очаг лесного пожара на площади 1,3 гектара.

«Продолжают действовать 8 очагов лесных пожаров в Белорецком, Кушнаренковском, Бурзянском, Благоварском, Баймакском и Хайбуллинском районах на общей площади 251 гектар. Из них уже локализованы 4 очага лесных пожаров на общей площади 118 гектар», – отметили в ведомстве.

Происшествия,Пожары,Видео,МЧС,Башкортостан,
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