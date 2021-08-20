«Продолжают действовать 8 очагов лесных пожаров в Белорецком, Кушнаренковском, Бурзянском, Благоварском, Баймакском и Хайбуллинском районах на общей площади 251 гектар. Из них уже локализованы 4 очага лесных пожаров на общей площади 118 гектар», – отметили в ведомстве.