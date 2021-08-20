Пользователь с ником @geoffrey_snowball заметил огромную рептилию, которая бродила по мелководью на одном из пляжей на севере страны. Он решил помочь животному утолить голод и стал кидать ему сырые сосиски. Поначалу грозный хищник выпрыгивал из воды и заглатывал угощение. Но на последних кадрах запечатлено, как крокодил направляется к оператору, оставив сосиску на песке.