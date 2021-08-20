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Мужчина на пляже накормил крокодила сосисками. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Австралии мужчина накормил дикого гребнистого крокодила сосисками. На снятый для TikTok ролик обратило внимание издание Newsweek.

Пользователь с ником @geoffrey_snowball заметил огромную рептилию, которая бродила по мелководью на одном из пляжей на севере страны. Он решил помочь животному утолить голод и стал кидать ему сырые сосиски. Поначалу грозный хищник выпрыгивал из воды и заглатывал угощение. Но на последних кадрах запечатлено, как крокодил направляется к оператору, оставив сосиску на песке.

«В конце он больше хотел съесть тебя, чем сосиски», – прокомментировал видео один из подписчиков соцсети.

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