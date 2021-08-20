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Марий Эл оказался во власти пожаров. Видео

Александр Кузьмин
22 минуты назад

634 человека эвакуировали из-за лесного пожара в санаториях поселках Марий Эл. Огонь подобрался вплотную к нескольким населенным пунктам в Медведевском районе. Кадры с места событий публикует RT.

Из-за угрозы распространения огня примерно 300 жителей поселка Сосновый Бор были экстренно эвакуированы, а в поселке Студенка начали гореть три постройки. Также решается вопрос об эвакуации населенного пункта Устье-Кундыш.

«В связи с создавшейся угрозой перехода пожара на посёлок Шап, проведена эвакуация из санатория Кооператор, санатория Южный, санатория Шап и п. Шап на 12 автобусах. Всего эвакуировано 634 человека, из них 423 ребенка. Все эвакуированные дети, постояльцы и сотрудники оздоровительных учреждений доставлены в здание Национальной президентской школы-интерната г. Йошкар-Ола, где большинство переданы родителям и отправлены домой. 104 человека ( из них 87 детей) размещены в здании данной школы. 32 взрослых размещены в детском военно-патриотическом лагере "Авангард"», – говорится в сообщении МЧС России.

Происшествия,Пожары,Видео,МЧС,Республика Марий Эл,Сосновый Бор,
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