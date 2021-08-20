«В связи с создавшейся угрозой перехода пожара на посёлок Шап, проведена эвакуация из санатория Кооператор, санатория Южный, санатория Шап и п. Шап на 12 автобусах. Всего эвакуировано 634 человека, из них 423 ребенка. Все эвакуированные дети, постояльцы и сотрудники оздоровительных учреждений доставлены в здание Национальной президентской школы-интерната г. Йошкар-Ола, где большинство переданы родителям и отправлены домой. 104 человека ( из них 87 детей) размещены в здании данной школы. 32 взрослых размещены в детском военно-патриотическом лагере "Авангард"», – говорится в сообщении МЧС России.