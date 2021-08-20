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Полиция Вашингтона не обнаружила взрывчатку в припаркованной в центре города машине

Газета.Ruиещё 8
21 минуту назад

Полиция Вашингтона не обнаружила взрывное устройство в припаркованной у библиотеки Конгресса Соединенных Штатов машине, сообщает Reuters со ссылкой на полицейский департамент Капитолия.

ЧП у Капитолия: полиция обыскала заминированный пикап
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Бомбы в автомобиле обнаружено не было, однако из пикапа извлечены возможные материалы для изготовления взрывного устройства", - заявили в полиции. Правоохранители уточнили, что район поблизости от здания библиотеки Конгресса США признан безопасным. "Следователи продолжают оставаться на месте происшествия", - пояснили в полиции Капитолия.

Ранее мужчина, угрожавший взорвать пикап у библиотеки Конгресса, сдался полиции. Утром 19 августа в центре столицы США на тротуаре припарковался черный пикап, водитель которого заявил полицейским, что у него в машине находится бомба.

Мужчина заявил о намерении привести взрывное устройство в действие. Он утверждал, что в его автомобиле находится "взрывное устройство с аммиачной селитрой, а детонатор чувствителен к звуку и сработает, если окна грузовика будут разбиты пулей или любым другим способом".

По его словам, другие машины в районе Капитолия также были заминированы. Он потребовал немедленного разговора с Байденом по телефону, которого раскритиковал за "провал в Афганистане".

Происшествия,Конгресс США,Reuters,Соединенные Штаты,
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