Хотел поговорить с Байденом. Что известно об угрозе теракта в Капитолии

Мужчина, угрожавший взорвать пикап у библиотеки Конгресса, сдался полиции

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19 августа несколько зданий на Капитолийском холме в Вашингтоне пришлось эвакуировать. К библиотеке Конгресса подъехал пикап, водитель которого сообщил полицейским о наличии бомбы. Он потребовал, чтобы президент Джо Байден срочно ему позвонил в связи с «провалом США в Афганистане».

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Угрожавший устроить взрыв около библиотеки Конгресса в Вашингтоне мужчина сдался полицейским после длительных переговоров. Сопротивления стражам порядка он не оказал. Об этом сообщил телеканал NBC.

Утром 19 августа в центре столицы США на тротуаре припарковался черный пикап, водитель которого заявил полицейским, что у него в машине находится бомба.

Мужчина заявил о намерении привести взрывное устройство в действие. Он утверждал, что в его автомобиле находится «взрывное устройство с аммиачной селитрой, а детонатор чувствителен к звуку и сработает, если окна грузовика будут разбиты пулей или любым другим способом». По его словам, другие машины в районе Капитолия также были заминированы. Он потребовал немедленного разговора с Байденом по телефону, которого раскритиковал за «провал в Афганистане».

«Если ты взорвешь мой грузовик, это будет на твоей совести, Джо, я готов умереть за дело», — сказал мужчина на распространенном в соцсетях видео, продемонстрировав «нечто, похожее на детонатор».

Как рассказали в полиции, он вел стрим в соцсетях, сидя в кабине пикапа и «рассказывая о революции».

Патрульной службе мужчина заявил, что если его застрелят, то «взорвутся два с половиной квартала». При этом он продемонстрировал большую канистру с неким прикрепленным сверху устройством на батарейках.

В свою очередь, правоохранительные органы призвали избегать зоны вокруг библиотеки Конгресса. Близлежащие офисные здания Капитолия и Верховный суд США были эвакуированы.

По данным сайта Axios, расследованием занимается ФБР и специалисты по взрывчатым веществам.

Сенат и Палата представителей во время инцидента не заседали.

Подозреваемым оказался Флойд Рэй Роузберри 1971 года рождения из Северной Каролины. Он является сторонником бывшего американского президента Дональда Трампа, выяснили СМИ. Два дня назад его заметили в центре столицы с американским флагом.

По данным Reuters, Роузберри страдает шизофренией. Об этом журналистам рассказала его экс-супруга. По ее словам, бывший муж угрожал ей огнестрельным оружием. Они развелись восемь лет назад.