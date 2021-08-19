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Собака искусала 7‑летнюю девочку в Подмосковье

РИАМОиещё 2
1 час назад

Девочка попала в больницу после нападения собаки в подмосковном Жуковском, ребенок пытался погладить животное, сообщает прокуратура Московской области.

Собака искусала 7‑летнюю девочку в Подмосковье
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Сегодня днем девочка находилась с родителями во дворе дома на улице Гагарина. В это время на поводке без намордника собаку породы американский стаффордширский терьер выгуливала 14-летняя хозяйка. Когда девочка пыталась погладить собаку, животное набросилось на ребенка», - сказали в пресс-службе.

По данному факту прокуратура Жуковского проводит проверку. В ходе которой будут установлены обстоятельства и причины инцидента.

Происшествия,Московская Область,Жуковский,
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