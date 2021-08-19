Столичный подросток пригрозил взорвать больницу

Подросток из Москвы угрожал взорвать больницу, если ему будут там делать уколы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Подозреваемого отпустили домой, а позднее у него был обнаружен склад самодельных устройств.

Как выяснилось, 18-летний Александр, который страдает от тяжелого психического заболевания, пришел на прием к психиатру вместе с матерью.

В ходе разговора врач узнал, что подросток, несмотря на болезнь, увлекается взрывотехникой. В частности, он вел дневник, изучал химию, а также проводил испытания бомб ночью на пустырях.

Мать Саши подтвердила рассказ сына, поэтому доктор решил, что пациенту нужно ввести успокоительное. Тем не менее подростку не понравился курс лечения, и он сказал, что с собой находится несколько бомб. В результате он предупредил, что после уколов может устроить взрыв в медучреждении.

Врач отпустил юношу домой, узнав о существующей опасности. К Александру в тот же вечер приехали полицейские и сотрудники ФСБ. Дома у него была обнаружена мини-лаборатория, где изготавливались бомбы.