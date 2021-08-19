В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Полиция ведет переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать бомбу у Капитолия

Газета.Ruиещё 2
2 часа назад

Правоохранительные органы установили личность человека, который заявил о бомбе в автомобиле на парковке в районе библиотеки конгресса США. Об этом во время брифинга рассказал представитель полиции Капитолия, сообщает CNN. По его словам, подозреваемый прибыл к конгрессу утром не черном автомобиле. "Мужчина сказал, что у него в автомобиле бомба, офицер увидел у него в руках нечто вроде детонатора", - сказал представитель полиции. Сотрудник правоохранительных органов уточнил, что некоторые близлежащие дома были эвакуированы, а сотрудники конгресса находятся в отпуске. "Переговоры продолжаются", - заявил он, добавив, что мотивы подозреваемого пока неизвестны. Ранее сообщалось, что полицейские Капитолия начали расследование после поступившей угрозы взрыва около библиотеки Конгресса, находящейся в Вашингтоне. Жителей и гостей столицы США попросили избегать данный район.

Полиция ведет переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать бомбу у Капитолия
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Происшествия,МВД,CNN,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители