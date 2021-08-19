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Суд приговорил подравшегося с бойцами ОМОН чеченца к пяти годам заключения

Газета.Ru
39 минут назад

Тверской суд Москвы приговорил уроженца Чечни Сайда-Мухамада Джумаева, который 23 июля во время несанкционированной протестной акции подрался с бойцами Росгвардии и ОМОНа, к пяти годам лишения свободы. Об этом BFM.ru сообщает со ссылкой на его адвоката Мурада Мусаева.

Как сообщает СМИ, молодой человек был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса России. Защита же просила суд освободить обвиняемого от уголовной ответственности, учитывая все смягчающие обстоятельства, и назначить ему штраф. Однако эту просьбу адвоката не удовлетворили.

После протестных акций зимой 2021 года в сети появилось видео, на котором молодой человек дерется с силовиками. По данным Следственного комитета, Джумаев нанес омоновцам и полицейским «множественные удары руками и ногами по различным частям тела». Он признал свою вину. Позднее в ходе судебного заседания прокурор запросил для Джумаева наказание в виде шести лет лишения свободы.

Происшествия,Видео,Росгвардия,Чеченская Республика,Москва,
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