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Суд вынес приговор уроженцу Чечни за драку с бойцом ОМОН на незаконной акции

ТАСС
26 минут назад

Тверской районный суд Москвы в четверг приговорил уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева (позже взявшего имя Михаил Мархиев) к пяти годам лишения свободы за драку с бойцом спецназа ОМОН на несанкционированном митинге 23 января на Пушкинской площади. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Мархиева виновным по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), и назначил ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

Накануне в ходе прений сторон гособвинитель просил суд приговорить его к шести годам колонии.

По версии следствия, 23 января Джумаев нанес сотрудникам ОМОН и полиции множественные удары руками и ногами. Он пытался скрыться и отправился к родственникам в Псковскую область, откуда хотел нелегально проникнуть в Латвию. Неподалеку от границы подозреваемый был задержан. Позже ему предъявили обвинение в совершении еще двух аналогичных эпизодов преступлений.

В Москве после несогласованного митинга 23 января было возбуждено несколько уголовных дел по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек.

Происшествия,Видео,ФСИН,ФСБ,МВД,Чеченская Республика,Москва,
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