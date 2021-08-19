Тверской районный суд Москвы в четверг приговорил уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева (позже взявшего имя Михаил Мархиев) к пяти годам лишения свободы за драку с бойцом спецназа ОМОН на несанкционированном митинге 23 января на Пушкинской площади. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Мархиева виновным по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), и назначил ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

Накануне в ходе прений сторон гособвинитель просил суд приговорить его к шести годам колонии.

По версии следствия, 23 января Джумаев нанес сотрудникам ОМОН и полиции множественные удары руками и ногами. Он пытался скрыться и отправился к родственникам в Псковскую область, откуда хотел нелегально проникнуть в Латвию. Неподалеку от границы подозреваемый был задержан. Позже ему предъявили обвинение в совершении еще двух аналогичных эпизодов преступлений.