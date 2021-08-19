Мужчину избили в Москве за попытку познакомиться с девушкой

Пятеро неизвестных избили и ограбили молодого человека в центре Москвы. По предварительным данным, он пытался познакомиться с девушкой, которая отдыхала в компании мужчин. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
Инцидент произошел недалеко от ресторана на Большой Серпуховской улице. Россиянин 1999 года рождения подошел к девушке с целью знакомства, однако стоявшие рядом с ней мужчины этого не одобрили и попросили юношу прекратить общение. Вскоре словесный конфликт перерос в драку. Мужчины избили россиянина, а затем ограбили — у потерпевшего были украдены паспорт, полторы тысячи рублей и банковские карты.
На данный момент по факту случившегося проводится проверка.
Ранее посетителя Российской государственной библиотеки в Москве избил охранник учреждения. Между ними произошла словесная перепалка, которая переросла в драку — охранник нанес 19-летнему молодому человеку тяжелые травмы головы. В медицинском учреждении у парня диагностировали перелом лицевых костей, а также многочисленные ссадины лица и конечностей.