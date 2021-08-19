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Подросток из России пропал в Абхазии

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Сотрудники МЧС Абхазии ведут поиски 14-летнего Камила Фаттахова из Казани, пропавшего в Гагрском районе накануне вечером.

Подросток из России пропал в Абхазии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В республиканском МЧС сообщили, что соответствующая информация от родителей мальчика поступила на пульт дежурного в 19.45, в поисках задействовали личный состав поисково-спасательного отряда ведомства, включая и кинологический расчет, а также сотрудников поисково-спасательной службы города Гагра, передает RT.

Известно, что родители подростка решили сплавиться по реке Хашупсе и оставили сына в горной местности одной из верхних точек каньона. Вернувшись, они не обнаружили мальчика.

Предполагается, что подросток, не дождавшись родителей, решил самостоятельно спуститься и мог заблудиться в лесу.

Ранее 20-летний россиянин Макар Рагин пропал в Стамбуле. Его вещи остались в отеле, который он покинул 28 июля и не вернулся. Его отец предполагал, что россиянина могли задержать в ходе рейда по борьбе с нелегальными мигрантами. Молодого человека решили искать на Принцевых островах.

10 августа на острове Бургазада близ Стамбула в Турции было обнаружено тело Рагина, рядом была найдена сумка с его документами. Причина смерти будет установлена в ходе последующих экспертиз.

Происшествия,МЧС,Россия,Абхазия,Казань,
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