Подросток из России пропал в Абхазии

Сотрудники МЧС Абхазии ведут поиски 14-летнего Камила Фаттахова из Казани, пропавшего в Гагрском районе накануне вечером.

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В республиканском МЧС сообщили, что соответствующая информация от родителей мальчика поступила на пульт дежурного в 19.45, в поисках задействовали личный состав поисково-спасательного отряда ведомства, включая и кинологический расчет, а также сотрудников поисково-спасательной службы города Гагра, передает RT.

Известно, что родители подростка решили сплавиться по реке Хашупсе и оставили сына в горной местности одной из верхних точек каньона. Вернувшись, они не обнаружили мальчика.

Предполагается, что подросток, не дождавшись родителей, решил самостоятельно спуститься и мог заблудиться в лесу.

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