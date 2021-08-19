Расшифрованы данные бортового самописца разбившегося на Камчатке Ан-26

Лаборатория Межгосударственного авиационного комитета расшифровала данные с бортового самописца пассажирского самолёта Ан-26, который разбился на Камчатке 6 июля.

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«В лаборатории МАК выполнены считывание и расшифровка информации. Анализ показал, что на магнитной ленте имеется информация о полёте самолёта Ан-26 по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана (этап полёта на эшелоне, снижение и маневрирование в зоне аэродрома Палана до столкновения со скалой)», — приводит сообщение МАК ТАСС.

В контейнере обнаружили следы влаги, но состояние магнитной ленты и качество информации оценивается как удовлетворительное.

Агентство отмечает, что при этом отсутствует регистрация положения рычага управления правого двигателя и участок записи в течение примерно дсяти минут вблизи реверса из-за разрушения магнитного слоя ленты.

Запись на данной части ленты относится к этапу полёта на эшелоне», — говорится в отчёте.

Также МАК рекомендует Камчатскому авиационному предприятию провести разовую проверку состояния магнитной ленты, качества и достоверности записи аварийных параметрических самописцев на парке Ан-26 авиакомпании с сохранением результатов расшифровок.

Самолёт Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, перестал выходить на связь 6 июля.

На борту разбившегося лайнера находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. В Минтрансе России позднее подтвердили, что при падении самолёта никто не выжил.