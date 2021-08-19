Таксист взорвал в Подмосковье сразу семь банкоматов, однако денег ему получить так и не удалось. Об инциденте сообщает Telegram-канал Life SHOT, опубликовавший запись с камеры видеонаблюдения.

18 августа в Подольске 34-летний местный житель заложил под одним из терминалов взрывпакет и вышел на улицу, после этого в помещении произошел взрыв. Но до денежных средств злоумышленник так и не добрался. Ему пришлось ретироваться с места преступления ни с чем.