Появилось видео стрельбы талибов* по афганцам с флагом страны

В афганской провинции Кунар сторонники радикального движения «Талибан»* открыли огонь по людям. Инцидент произошел в городе Асадабад, об этом сообщает издание «Вечерняя Москва». Уточняется, что боевики обстреляли автомобиль с национальным флагом страны.
Жесткие кадры с места событий опубликованы на странице Ихтишам Афган (Ihtesham Afghan) в Twitter.
«Сегодня талибы обстреляли людей, праздновавших день независимости в Кунаре. Несколько человек убито и ранено. Это и есть истинное лицо "Талибана"», — заявил автор публикации.