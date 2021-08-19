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Появилось видео стрельбы талибов* по афганцам с флагом страны

Александр Кузьмин
12 минут назад

В афганской провинции Кунар сторонники радикального движения «Талибан»* открыли огонь по людям. Инцидент произошел в городе Асадабад, об этом сообщает издание «Вечерняя Москва». Уточняется, что боевики обстреляли автомобиль с национальным флагом страны.

Жесткие кадры с места событий опубликованы на странице Ихтишам Афган (Ihtesham Afghan) в Twitter.

«Сегодня талибы обстреляли людей, праздновавших день независимости в Кунаре. Несколько человек убито и ранено. Это и есть истинное лицо "Талибана"», — заявил автор публикации.

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