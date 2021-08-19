В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Стали известны подробности дела об убийстве девочки в Тюмени

Деловая газета "Взгляд"
27 минут назад

Тело маленькой девочки, потерявшейся в Тюмени в конце июня, нашли рядом с автозаправочной станцией, на улице Домостроителей в микрорайоне Лесобаза, пишут СМИ.

Раскрыты подробности дела об убийстве девочки в Тюмени
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Девочку якобы убили и расчленили, передает 5-tv.ru. На месте нашли лишь фрагменты тела, поиски останков продолжаются. По данным телеканала, в ходе операции нашли пакет, в котором была голова и часть фрагментов тела.

По одной из версий следователей, школьница жила рядом с предполагаемым педофилом, на которого ранее уже жаловались. Одна из местных жительниц сообщала, что тот якобы домогался до несовершеннолетних и даже насиловал их, в том числе и ее саму, но на жалобы не обращали внимания.

Между тем жители города устроили стихийный мемориал возле объявления о пропаже маленькой девочки. Неравнодушные граждане несут к месту цветы и игрушки. Также соболезнования выражают пользователи социальных сетей.

Ранее в Следственном комитете сообщали, что обнаруженное тело, предположительно, принадлежит пропавшей в конце июня восьмилетней девочки из Тюмени. По факту происшествия возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.

Между тем волонтер, участвовавший в поисках ребенка, отмечал, что найденные останки, которые могут принадлежать пропавшей девочке, подкинули на это место, поскольку ранее этот район уже «прочесывали», но ничего подобного не находили.

Происшествия,СКР,ТРК "Петербург-Пятый канал",Тюмень,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители