Раскрыты подробности дела об убийстве девочки в Тюмени

Тело маленькой девочки, потерявшейся в Тюмени в конце июня, нашли рядом с автозаправочной станцией, на улице Домостроителей в микрорайоне Лесобаза, пишут СМИ.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Девочку якобы убили и расчленили, передает 5-tv.ru. На месте нашли лишь фрагменты тела, поиски останков продолжаются. По данным телеканала, в ходе операции нашли пакет, в котором была голова и часть фрагментов тела.

По одной из версий следователей, школьница жила рядом с предполагаемым педофилом, на которого ранее уже жаловались. Одна из местных жительниц сообщала, что тот якобы домогался до несовершеннолетних и даже насиловал их, в том числе и ее саму, но на жалобы не обращали внимания.

Между тем жители города устроили стихийный мемориал возле объявления о пропаже маленькой девочки. Неравнодушные граждане несут к месту цветы и игрушки. Также соболезнования выражают пользователи социальных сетей.

Ранее в Следственном комитете сообщали, что обнаруженное тело, предположительно, принадлежит пропавшей в конце июня восьмилетней девочки из Тюмени. По факту происшествия возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.