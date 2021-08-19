В аэропорту Кабула 14-летнюю девочку затоптали насмерть

В аэропорту Кабула через несколько дней после захвата талибами ("Талибан", террористическая группа, запрещена в РФ) продолжается хаос. Многие жители не оставляют попыток улететь из страны на фоне перехода власти в руки боевиков.

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Вследствие этого периодически в воздушной гавани города происходит давка. Согласно последним данным, вследствие столпотворения и стрельбы умерли 12 человек, в их числе оказалась 14-летняя девочка. После захвата талибами Кабула она отделилась от своих родителей и упала на землю. В результате ее затоптали насмерть.

Родные подростка уже выложили в интернет фотографию погибшей. Так они решила привлечь внимание к трудному положению афганцев, отчаянно стремящихся покинуть пределы государства, сообщает Daily Mail.

Умершую девочку звали Марция Рахмати. Ее родные уже получили визы для поездки в соседний Таджикистан, где у них были родственники.

Как рассказала одна из родственниц погибшей, ее семья была "опустошена" смертью дочери. Она также добавила, что мать Марции хотела, чтобы школьница продолжила учиться. Они опасались, что при талибах такой возможности не будет.

Уточняется, что в ходе возникшей в аэропорту давки отец Марции Мустафа и ее мать направили все свое внимание на защиту двух младших детей, а Марция отделилась от них. Когда отец нашел девочку, она еще была живой. Он долго нес ее,до ближайшей клиники. Тем не менее, врачи не смогли помочь пострадавшей.