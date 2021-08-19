Смерчи и высокий уровень воды: в Сочи объявили штормовое предупреждение

В Сочи объявлено штормовое предупреждение, ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 15-20 м/с. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.

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Метеорологи прогнозируют ухудшение погода 20-21 августа.

«В течение суток 20 августа, а также ночью и утром 21 августа на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра», - говорится в сообщении.

При этом в мэрии подчеркнули, что на реках возможен резкий подъем уровня воды, а на участке Магри – Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.

В МЧС попросили жителей города и гостей курорта на время отказаться от отдыха у воды, соблюдать меры предосторожности и не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами.

Ранее сильные ливни обрушились на Краснодарский край и привели к подъему рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота.