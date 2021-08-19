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Смерчи и град: в Сочи объявили штормовое предупреждение

Алиса Селезнёва
20 минут назад

В Сочи объявлено штормовое предупреждение, ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 15-20 м/с. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.

Смерчи и высокий уровень воды: в Сочи объявили штормовое предупреждение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Метеорологи прогнозируют ухудшение погода 20-21 августа.

«В течение суток 20 августа, а также ночью и утром 21 августа на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра», - говорится в сообщении.

При этом в мэрии подчеркнули, что на реках возможен резкий подъем уровня воды, а на участке Магри – Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.

В МЧС попросили жителей города и гостей курорта на время отказаться от отдыха у воды, соблюдать меры предосторожности и не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами.

Ранее сильные ливни обрушились на Краснодарский край и привели к подъему рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота.

5 июля власти Сочи просили горожан и туристов подготовить документы и вещи для возможной эвакуации, однако она не понадобилась. В результате удара стихии оказались подтоплены ряд отелей и гостиниц, сломаны ветром деревья, размыта федеральная трасса Джубга-Сочи, унесены в море катера и лодки. После ливней были закрыты для купания все пляжи в Сочи, велась их расчистка от грязи и обломков деревьев.

Происшествия,МЧС,Сочи,
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