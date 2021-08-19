В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Комик Идрак Мирзализаде вышел на свободу после ареста

Газета.Ruиещё 2
15 минут назад

Комик Идрак Мирзализаде вышел из спецприемника после 10 суток административного ареста, сообщает Telegram-канал Mash.

Комик Идрак Мирзализаде вышел на свободу после ареста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таганский суд Москвы 9 августа назначил Идраку Мирзализаде 10 суток административного ареста по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Статья предусматривает до 15 суток ареста. Мосгорсуд признал это решение законным.

Поводом для внимания правоохранителей, предположительно, стало видео из его шоу "Разгоны", в котором Мирзализаде пошутил об испачканном фекалиями матрасе в квартире русских квартиросъемщиков. После выхода этого шоу на Мирзализаде напали в центре Москвы, кроме того, в его адрес начали поступать угрозы.

Ранее сообщалось, что известные стендап-комики записали видео в поддержку арестованного Мирзализаде. В записи ролика приняли участие Данила Поперечный, Илья Соболев, Алексей Щербаков, Михаил Шац, Руслан Белый, Александр Гудков и другие комики.

Происшествия,Данила Поперечный,Илья Соболев,Руслан Белый,Александр Гудков,Алексей Щербаков,Михаил Шац,Мосгорсуд,Москва,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители