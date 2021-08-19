Комик Идрак Мирзализаде вышел на свободу после ареста

Поводом для внимания правоохранителей, предположительно, стало видео из его шоу "Разгоны", в котором Мирзализаде пошутил об испачканном фекалиями матрасе в квартире русских квартиросъемщиков. После выхода этого шоу на Мирзализаде напали в центре Москвы, кроме того, в его адрес начали поступать угрозы.