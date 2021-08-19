Комик Идрак Мирзализаде вышел на свободу после ареста

Комик Идрак Мирзализаде вышел из спецприемника после 10 суток административного ареста, сообщает Telegram-канал Mash.
Таганский суд Москвы 9 августа назначил Идраку Мирзализаде 10 суток административного ареста по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Статья предусматривает до 15 суток ареста. Мосгорсуд признал это решение законным.
Поводом для внимания правоохранителей, предположительно, стало видео из его шоу "Разгоны", в котором Мирзализаде пошутил об испачканном фекалиями матрасе в квартире русских квартиросъемщиков. После выхода этого шоу на Мирзализаде напали в центре Москвы, кроме того, в его адрес начали поступать угрозы.
Ранее сообщалось, что известные стендап-комики записали видео в поддержку арестованного Мирзализаде. В записи ролика приняли участие Данила Поперечный, Илья Соболев, Алексей Щербаков, Михаил Шац, Руслан Белый, Александр Гудков и другие комики.