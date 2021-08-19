В Тыве 16-летнюю девочку-инвалида избила ее родная бабушка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia, опубликовавший фрагмент видео из прямого эфира, на котором был запечатлен инцидент.
Подросток из Кызыла вела свой блог и периодически размещала в Сети свои посты, а также вела трансляции. Но в этот раз подписчики девочки стали невольными свидетелями жестокой сцены. Сначала родственница грозилась убить свою внучку, а затем набросилась на нее с криками.
После произошедшего обстановку в семье намерены проверить в Министерстве труда и социальной политики Тывы, жесткими кадрами также заинтересовались и в полиции.