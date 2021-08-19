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Появилось видео избиения бабушкой внучки-инвалида в Тыве

Александр Кузьмин
2 часа назад

В Тыве 16-летнюю девочку-инвалида избила ее родная бабушка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia, опубликовавший фрагмент видео из прямого эфира, на котором был запечатлен инцидент.

Подросток из Кызыла вела свой блог и периодически размещала в Сети свои посты, а также вела трансляции. Но в этот раз подписчики девочки стали невольными свидетелями жестокой сцены. Сначала родственница грозилась убить свою внучку, а затем набросилась на нее с криками.

После произошедшего обстановку в семье намерены проверить в Министерстве труда и социальной политики Тывы, жесткими кадрами также заинтересовались и в полиции.

Происшествия,Видео,Минтруд,
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