В Тыве 16-летнюю девочку-инвалида избила ее родная бабушка. Об этом сообщает Telegram- канал Mash Siberia, опубликовавший фрагмент видео из прямого эфира, на котором был запечатлен инцидент.

Подросток из Кызыла вела свой блог и периодически размещала в Сети свои посты, а также вела трансляции. Но в этот раз подписчики девочки стали невольными свидетелями жестокой сцены. Сначала родственница грозилась убить свою внучку, а затем набросилась на нее с криками.