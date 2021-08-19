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В Тюмени нашли тело пропавшей восьмилетней девочки

Алиса Селезнёва
1 час назад

Следственный комитет России сообщил об обнаружении в Тюмени тела пропавшей в июне восьмилетней девочки. Об этом пишет ТАСС.

В Тюмени нашли тело пропавшей восьмилетней девочки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Девочка 30 июня вышла из дома на улице Судостроителей пропала. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Власти региона и МВД объявили награду за информацию о местонахождении ребенка.

По данным Telegram-канала «Тюмень 1», расчлененное тело ребенка было помещено в мешок, его нашли в камышах недалеко от АЗС. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

При этом «РБК Тюмень» со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что, вероятно, девочку убили не позднее 3-4 дней назад.

Происшествия,СКР,МВД,РБК,ИТАР-ТАСС,Тюмень,
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