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Похожего на сбежавшего из изолятора заключенного Мавриди заметили в Подольске

Анна Безрукова
1 час назад

Человека, похожего на сбежавшего из ИВС в подмосковной Истре киллера-арбалетчика Александра Мавриди, заметили в Подольске. В отделение полиции обратилась местная жительница. По ее словам, в одной из квартир пятиэтажного жилого здания проживает мужчина, имеющий сходство с разыскиваемым преступником. В настоящее время эти данные проверяются, сообщает Телеграм-канал «112».

Похожего на сбежавшего из изолятора заключенного Мавриди заметили в Подольске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее МВД России объявило, что выплатит вознаграждение в один миллион рублей за данные о местонахождении Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве «колбасного короля».

Напомним, пятеро заключенных во главе с Александром Мавриди совершили побег из подмосковного изолятора 6 августа. Четверо беглецов к настоящему моменту задержаны. На свободе остается только Александр Мавриди. По данным «112», после побега мужчина мог уехать в Казахстан, на свою родину.

Побег был совершен после того, как дежурный ИВС перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по просьбе одного из заключенных, забыв закрыть «кормушку». Преступники скрутили замок в камере, затем сорвали навесной замок на воротах. При этом в камере оставались еще двое заключенных, утверждавших, что инчего не видели и не слышали.

Как уточнила «Ленте.ру» представитель областного главка Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий, арестанты самовольно оставили изолятор при помощи гаечного ключа.

«Примерно в 4:00 из ИВС ОМВД по городу Истра с использованием предметов, которые запрещены в обороте в помещении ИВС — возможно, гаечного ключа, — открутили дверные замки, после чего сбежали из-под стражи пять человек», - рассказала изданию Ольга Врадий.

Происшествия,Александр Мавриди,Ольга Врадий,СКР,МВД,Lenta.ru,Подольск,Истра,
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