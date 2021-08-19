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Охранник ударил девушку в ТРК «Космос» в Челябинске. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В торгово-развлекательном комплексе «Космос» в Челябинске охранник ударил девушку. Произошедший в фуд-корте инцидент запечатлели на камеру его очевидцы. Запись появилась в сообществе «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» во «ВКонтакте».

Причина конфликта не уточняется. Как видно на кадрах, сотрудник охраны подошел к сидящей за столиком посетительнице и нанес ей удар по лицу. После этого пострадавшая схватилась рукой за нос.

В администрации ТРК сообщили, что по факту случившегося уже начато внутренне расследование. Напавшего на девушку охранника отстранили от работы.

Происшествия,Видео,Челябинск,
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