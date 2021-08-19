В торгово-развлекательном комплексе «Космос» в Челябинске охранник ударил девушку. Произошедший в фуд-корте инцидент запечатлели на камеру его очевидцы. Запись появилась в сообществе «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» во «ВКонтакте».

Причина конфликта не уточняется. Как видно на кадрах, сотрудник охраны подошел к сидящей за столиком посетительнице и нанес ей удар по лицу. После этого пострадавшая схватилась рукой за нос.