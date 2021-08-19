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Найдено тело пропавшей российской школьницы

Lenta.ru
13 минут назад

Следственный комитет России (СКР) сообщил об обнаружении тела пропавшей в Тюмени восьмилетней девочки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Найдено тело пропавшей в Тюмени школьницы
Фото: Следственный Комитет РФСледственный Комитет РФ

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В СКР указали, что найденное тело, предположительно, принадлежит пропавшей. В настоящее время проводятся мероприятия по идентификации погибшей.

Расчлененное тело ребенка было найдено рядом с АЗС на улице Домостроителей в Тюмени, уточнил источник 72.RU.

Девочка 2012 года рождения, проживающая в Тюмени, ушла из дома 30 июня и пропала без вести. В связи с ее исчезновением было возбуждено уголовное дело об убийстве, а также о халатности в отношении органов опеки.

За информацию о местонахождении ребенка была объявлена награда в 500 тысяч рублей, позже сумма была увеличена до одного миллиона рублей.

Происшествия,СКР,ИТАР-ТАСС,
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