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Патрушев: четыре теракта предотвратили в Сибири в 2020 году

Газета.Ruиещё 1
45 минут назад

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что в регионах Сибирского федерального округа в 2020 году были предотвращены четыре террористических акта. Об этом он сообщил на совещании по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа, передает РИА "Новости".

Патрушев: четыре теракта предотвратили в Сибири в 2020 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В прошлом году предотвращено 9 преступлений террористической направленности, из них 4 теракта", - сказал он.

По его словам, также были выявлены восемь террористических ячеек и 13 случаев финансирования терроризма.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила ряд терактов в Москве. Были задержаны члены подпольной ячейки, готовившие нападения в столичном регионе. В ходе обысков силовики изъяли у террористов бомбы и различные документы. Один из участников группы, выходец из Средней Азии, был задержан во Владимирской области. В ходе обыска ФСБ изъяла у него самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, и различные документы. 16 ноября сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористического сообщества, которое было создано рецидивистами в ИК-3 по Воронежской области.

Происшествия,Николай Патрушев,ФСБ,Совет безопасности РФ,РИА Новости,
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