В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Экс-боец UFC спас попавших в смертельное ДТП детей

Газета.Ru
54 минуты назад

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Брендон Шауб спас попавших в аварию детей, сообщает TMZ.

Экс-боец UFC спас попавших в смертельное ДТП детей
Фото: ReutersReuters

По словам спортсмена, он увидел последствия ДТП, в котором фура столкнулась с внедорожником, где находилась семья с детьми. Бывший боец вытащил из автомобиля троих детей, еще один ребенок смог выбраться из транспорта самостоятельно. Шауб отметил, что из поврежденного топливного бака фуры начал литься бензин.

По словам экс-бойца UFC, мать детей погибла в результате ДТП, а отец семейства не получил тяжелых повреждений. Впоследствии он сопротивлялся прибывшим полицейским. Его арестовали по обвинению в убийстве.

Шауб принял участие в 15 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал десять побед и потерпел пять поражений. Профессиональную карьеру он завершил в 2015 году.

Ранее сообщалось, что хоккеистка детско-юношеского спортивного клуба по хоккею с мячом «Чарас» (Усть-Кан) Дарина Ивакина погибла в результате ДТП 17 августа.

Трагедия произошла около 4:40 утра по местному времени на десятом километре автодороги Усть-Кан — Коргон. Автомобиль, управляемый 14-летней Ивакиной, слетел с дороги и опрокинулся.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители